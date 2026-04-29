Trump dà una pacca sul fondoschiena a Melania poi confessa di aver avuto una cotta per il Re | momenti di imbarazzo durante la visita di Carlo e Camilla

Da ilfattoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita di Carlo III e di sua moglie a Washington, sono stati registrati alcuni momenti imbarazzanti. Tra questi, un episodio ha visto un ex presidente dare una pacca sul fondoschiena alla moglie e successivamente confessare di aver avuto una cotta per il re. La giornata si è conclusa con alcune dichiarazioni e comportamenti che hanno attirato l’attenzione, lasciando intendere che ci siano stati imprevisti e situazioni poco formali.

La seconda giornata di Carlo III a Washington va letta tra le righe. Al di là delle dichiarazioni e dei rituali definiti con dovizia di particolari in una scaletta inizialmente scritta per evitare imbarazzi al sovrano e poi redatta per garantirne la sicurezza, quello che è successo veramente alla Casa Bianca, martedì, si è giocato tutto nelle sfumature. Da una parte un aspirante re, ancora “solo” presidente degli Stati Uniti, che ha cercato in tutti i modi di lasciare libera la sua esuberanza per rompere il protocollo e dall’altra un sovrano che ha dovuto usare tutta la sua esperienza per pararne i colpi. Nel mezzo, le due signore che hanno fatto la loro parte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump dà una pacca sul fondoschiena a Melania, poi confessa di aver avuto una cotta per il Re: momenti di imbarazzo durante la visita di Carlo e Camilla

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