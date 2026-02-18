unicredit e fispes rinnovano la collaborazione fino al 2027

Unicredit e Fispes hanno deciso di continuare a lavorare insieme fino al 2027, rafforzando il loro impegno nel supportare gli atleti paralimpici italiani. La banca ha confermato il suo contributo a iniziative e progetti sportivi, anche durante le competizioni internazionali, come i prossimi eventi di atletica paralimpica in programma nel prossimo biennio.

La Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, e Unicredit rafforzano una collaborazione consolidata nel tempo, annunciando il rinnovo della partnership per tutto il biennio 2026-2027, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività federale e i protagonisti dell’atletica paralimpica italiana. Una sinergia che nasce da una condivisione profonda di valori quali inclusione, resilienza, rispetto e crescita che nel corso degli anni ha visto le due realtà insieme nella promozione dello sport paralimpico come strumento di sviluppo umano, sociale e sportivo. Nell’ambito dell’accordo, Unicredit assume la qualifica di official sponsor federale Fispes e di sponsor di Maglia della nazionale italiana di atletica paralimpica, accompagnando gli atleti azzurri in tutte le principali competizioni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

