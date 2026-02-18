Unicredit e Fispes rinnovano la collaborazione fino al 2027
Unicredit e Fispes hanno deciso di continuare a lavorare insieme fino al 2027, rafforzando il loro impegno nel supportare gli atleti paralimpici italiani. La banca ha confermato il suo contributo a iniziative e progetti sportivi, anche durante le competizioni internazionali, come i prossimi eventi di atletica paralimpica in programma nel prossimo biennio.
La Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, e Unicredit rafforzano una collaborazione consolidata nel tempo, annunciando il rinnovo della partnership per tutto il biennio 2026-2027, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività federale e i protagonisti dell’atletica paralimpica italiana. Una sinergia che nasce da una condivisione profonda di valori quali inclusione, resilienza, rispetto e crescita che nel corso degli anni ha visto le due realtà insieme nella promozione dello sport paralimpico come strumento di sviluppo umano, sociale e sportivo. Nell’ambito dell’accordo, Unicredit assume la qualifica di official sponsor federale Fispes e di sponsor di Maglia della nazionale italiana di atletica paralimpica, accompagnando gli atleti azzurri in tutte le principali competizioni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
FISPES e UniCredit rinnovano la partnership per il biennio 2026-2027UniCredit ha deciso di rinnovare la sponsorizzazione con la FISPES, mantenendo il suo ruolo di partner ufficiale e di sponsor della maglia della nazionale italiana di atletica paralimpica per il biennio 2026-2027.
Sky e WorldSBK rinnovano accordo e conferma Mondiale SuperBike fino al 2027 (anche NOW)Sky e WorldSBK hanno rinnovato l’accordo: il campionato mondiale di Superbike continuerà a essere trasmesso su Sky fino al 2027.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: FISPES: rinnovata la partnership con UniCredit per il biennio 2026- 2027; FISPES e UniCredit rinnovano la partnership per il biennio 2026-2027; FISPES e UniCredit rinnovano la partnership per il biennio 2026-2027.
FISPES: rinnovata la partnership con UniCredit per il biennio 2026- 2027(Teleborsa) - La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e UniCredit rafforzano una collaborazione consolidata nel tempo, annunciando il rinnovo della partnership per tutto il b ... finanza.repubblica.it
UniCredit Official Sponsor Federale e Sponsor di Maglia della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica per il biennio 2026-2027Roma – La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e UniCredit rafforzano una collaborazione consolidata nel tempo, annunciando il rinnovo della partnership per tutto il biennio ... latorre1905.it
UniCredit rinnova la partnership con @FISPES per il biennio 2026-2027. Saremo Official Sponsor Federale e Sponsor di Maglia della Nazionale Italiana di Atletica Paralimpica, sostenendo atlete e atleti azzurri nelle principali competizioni nazionali e intern x.com
Il 20 e 21 febbraio, il PalaCasali e il Campo Italico Conti ospiteranno i Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera e Invernali di Lanci. Un evento targato FISPES insieme a @asd_anthropos. Sosteniamo il talento grazie a: Official Sponsor: @unicredit_e facebook