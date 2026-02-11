Uber e itTaxi rinnovano la collaborazione per i servizi di mobilità attivi anche a Pescara

Uber e itTaxi confermano il rinnovo della loro collaborazione a Pescara. Le due aziende continueranno a offrire servizi di mobilità per altri cinque anni, rafforzando l’accordo già avviato nel 2022. La partnership permette di garantire più possibilità di spostarsi in città, con taxi e Uber che opereranno insieme anche nella prossima fase.

Uber e itTaxi, il più grande network di tassisti in Italia, annunciano il rinnovo della loro partnership strategica per altri 5 anni, consolidando la collaborazione avviata nel 2022. Come riporta l'AdnKronos, l’accordo si inserisce in un percorso di sviluppo progressivo, costruito su risultati concreti e su un modello di integrazione ormai consolidato. La collaborazione ha contribuito alla crescita complessiva del settore, come dimostra l’aumento degli autisti aderenti al network di itTaxi, un segnale concreto di un rafforzamento della visibilità del servizio taxi e della capacità di intercettare nuova domanda, proveniente tanto dagli utenti italiani quanto da quelli internazionali.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Uber e itTaxi continueranno a collaborare per altri cinque anni.

