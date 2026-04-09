Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno vinto il Challenge di Nayarit, in Messico, battendo in finale gli olandesi Immers e Luini con un punteggio di 2-0. La partita si è svolta nel corso di una giornata di gare che ha visto la coppia italiana affermarsi in modo deciso. La finale si è conclusa con la vittoria dei due atleti, confermando il loro successo nel torneo.

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno conquistato il Challenge di Nayarit, in Messico, dominando la finale contro gli olandesi ImmersLuini con un netto 2-0. Il successo messicano interrompe un digiuno tricolore che durava dal 2022, quando RossiLupo vinsero a Torquay. La coppia azzurra, guidata tecnicamente da Paolo Nicolai, ha mostrato una maturità tattica superiore durante l’atto conclusivo nel torneo messicano. La vittoria è stata costruita su una gestione dei momenti decisivi estremamente ordinata e su un servizio che ha messo costantemente sotto pressione gli avversari. Questo trionfo rappresenta un punto di svolta per il ranking internazionale della coppia, che ora occupa la posizione numero 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beach volley: Cottafava e Dal Corso trionfano in Messico!

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