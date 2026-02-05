L' area dell' ex Palaspecchi cambia volto | via ai lavori del nuovo skate park Come diventerà

Ferrara si prepara a cambiare volto con il nuovo skate park che sorgerà in via Tassoni, nell’area delle Corti di Medoro. I lavori sono partiti e il progetto punta a diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Lo skate park sarà aperto sia agli appassionati, sia come esempio di rigenerazione urbana, per ridare vita a un’area centrale della città.

Ferrara si prepara ad accogliere un nuovo skate park di livello sportivo nazionale in via Tassoni, nell'area delle Corti di Medoro, pensato sia come spazio per gli appassionati, sia come intervento di rigenerazione urbana. Dopo una prima fase che prevedeva la realizzazione dello skate park in via. Le operazioni di riqualificazione di tutta l'area del Palaspecchi continuano e oggi siamo in grado di mostrarvi qualche immagine di come diventerà la parte che abbiamo completamente demolito. Non sorgeranno nuove strutture, ma un grande parco attrezzato

