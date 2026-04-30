Medico dirigente in ospedale padre di famiglia | è morto il dottor Massimo Licini

È deceduto il dottor Massimo Licini, medico e dirigente in un ospedale, all'età di 60 anni. La sua famiglia, composta dalla moglie Morena, i figli Matteo e Francesca con Elia, la madre Lisa, il fratello Claudio con Elisabetta, la sorella Daniela, la suocera Costantina e il cognato Fabrizio con Monica, ha annunciato la scomparsa. Licini era da tempo malato.