Medico dirigente in ospedale padre di famiglia | è morto il dottor Massimo Licini
È deceduto il dottor Massimo Licini, medico e dirigente in un ospedale, all'età di 60 anni. La sua famiglia, composta dalla moglie Morena, i figli Matteo e Francesca con Elia, la madre Lisa, il fratello Claudio con Elisabetta, la sorella Daniela, la suocera Costantina e il cognato Fabrizio con Monica, ha annunciato la scomparsa. Licini era da tempo malato.
È morto il dottor Massimo Licini: aveva solo 60 anni ed era malato da tempo. Ne danno il triste annuncio la moglie Morena, i figli Matteo e Francesca con Elia, la mamma Lisa, il fratello Claudio con Elisabetta, la sorella Daniela, la suocera Costantina, il cognato Fabrizio con Monica. La salma.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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