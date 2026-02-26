Grande dolore in città è morto il dottor Balella | medico di famiglia fu per anni direttore di Santa Teresa

Una lunga carriera come medico di base, poi l'incarico di direttore sanitario dell’Opera di Santa Teresa. Fu anche membro del Lions Club. Il ricordo dell'ex vicedirettore: "Era un missionario della sanità" Un velo di tristezza attraversa la città di Ravenna. È morto il dottor Paolo Balella, per anni è stato medico di famiglia per tantissimi pazienti ravennati, con i suoi ambulatori in viale Alberti e negli spazi dell'Opera di Santa Teresa. Proprio nell'ospizio di Santa Teresa fu per decenni direttore sanitario. Aveva 72 anni. Il dottor Balella lascia la moglie Paola, le due figlie Eleonora e Margherita e i nipoti. Domani (venerdì) alle 10. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

