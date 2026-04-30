medicina dello sport un inciampo blocco delle prenotazioni al morelli

Il reparto di Medicina dello sport, situato presso l’ospedale locale, ha sospeso temporaneamente le prenotazioni a causa del pensionamento del suo responsabile. Attualmente, il servizio rimane chiuso fino a quando non sarà nominato almeno un nuovo medico che possa riprendere le attività. La sospensione riguarda tutte le prenotazioni e permane fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il professor Rossi va in pensione e il reparto di Medicina dello sport è di fatto chiuso. fino a nuova comunicazione e cioè fino all’arrivo di almeno un medico. La notizia, clamorosa, mette in difficoltà tante società sportive e molti atleti, tra i quali anche parecchi professionisti di diverse discipline, della provincia di Sondrio. Incredibile, verrebbe da dire, anche perché il reparto di Medicina dello sport, da sempre, è una delle maggiori eccellenze del Morelli di Sondalo, un punto di riferimento per molte società valtellinesi e per tanti professionisti che qui hanno svolto le consuete visite di idoneità. Da sempre. I vari tesserati e le società sportive, come di consueto, stanno contattando in questi giorni il servizio di Medicina dello sport di Sondalo per prenotare, nelle prossime settimane, le visite annuali per i propri atleti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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