Il dottor Marco Romano, medico dello sport, ha trascorso il 30 gennaio scorso, ultimo giorno in Asl, lavorando fino a tarda sera nel presidio di Ruffolo, che considerava come una seconda casa, per aggiornare i documenti dei suoi pazienti e completare le pratiche sul nuovo libretto sanitario sportivo, sostituendo le vecchie procedure con strumenti digitali moderni.

Il 30 gennaio scorso, ultimo giorno in Asl, è stato al lavoro fino a tarda sera, in quel presidio al Ruffolo che per lui era la ’seconda casa’. E’ andato in pensione il dottor Massimo Capitani, senese direttore della Unità complessa Medicina dello sport dell’Asl Sud Est. Che solo nella nostra provincia conta sedi in ogni distretto zonale, sull’Amiata, in Valdelsa, in Valdichiana (Nottola) e a Siena al Ruffolo. Entrato in Asl a fine anni ’90, in area igiene, Capitani ha vissuto da protagonista l’evoluzione della Medicina dello sport, per oltre trenta anni di attività. "E’ del 1982 il decreto ministeriale per la tutela sanitaria dell’attività agonistica che obbliga chi pratica sport a controlli sanitari periodici per ottenere l’idoneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina dello sport: "Dall’elettrocardiografo a penna al libretto sanitario sportivo"

