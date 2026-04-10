Blocco TAC a Pisa | il caos delle prenotazioni mette in crisi i malati

A Pisa, le prenotazioni per le TAC sono state interrotte, causando enormi disagi ai pazienti, in particolare quelli oncologici che si rivolgono all’ospedale universitario. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha inviato un’interrogazione al presidente della regione, evidenziando le difficoltà riscontrate dai malati nel programmare le visite. La problematica ha suscitato attenzione politica e preoccupazioni tra i cittadini coinvolti.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ha presentato un’interrogazione formale nei confronti del presidente Giani per denunciare le gravi difficoltà riscontrate dai pazienti oncologici che fanno riferimento all’Azienda universitaria ospedaliera pisana. La segnalazione punta il dito contro i disservizi nel sistema di prenotazione che colpiscono anche molti residenti della provincia di Lucca, impedendo l’accesso tempestivo a esami diagnostici fondamentali. Le criticità nel percorso diagnostico tra Cisanello e Santa Chiara. Al centro della questione sollevata da Fantozzi vi è l’impossibilità per numerosi malati di accedere alla corsia preferenziale necessaria per garantire la rapidità delle diagnosi e l’efficacia dei trattamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco TAC a Pisa: il caos delle prenotazioni mette in crisi i malati Leggi anche: “Donne incinte, neonati e malati a rischio per il blocco energetico degli Usa”: a Cuba è crisi sanitaria Arrivano le prime disdette. Il conflitto mette nel mirino migliaia di prenotazioni: "Il settore rischia la crisi""Oltre alle difficoltà operative dovute alle cancellazioni e ai rientri, nei prossimi giorni potremmo perdere centinaia di gruppi di americani,...