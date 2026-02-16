Ravenna | Indagine su certificati medici e rimpatri scontro politico tra Pd e Lega Medici indagati per falso

A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive. La causa sono sospetti di falso ideologico legati a certificati medici utilizzati per facilitare rimpatri di stranieri. La notizia ha alimentato un acceso scontro tra il Pd e la Lega, che si sono accusati reciprocamente di aver politicizzato il caso. I medici coinvolti, alcuni dei quali lavorano da anni nel reparto, hanno negato ogni illecito e si sono detti vittime di un attacco ingiustificato.

Ravenna, l'inchiesta sui certificati medici e il fronte politico diviso. Un'indagine per falso ideologico ha scosso il sistema sanitario di Ravenna, con sei medici del reparto di malattie infettive iscritti al registro degli indagati. L'accusa è di aver rilasciato certificati medici che ostacolavano i rimpatri di migranti, impedendo o ritardando l'accesso ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La vicenda ha immediatamente acceso un dibattito politico, con il Partito Democratico a sostegno dei medici e la Lega a denunciare un possibile sabotaggio delle procedure di sicurezza. Le perquisizioni e l'avvio dell'inchiesta.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su sei medici coinvolti nella gestione dei certificati medici rilasciati ai cittadini stranieri, tra cui alcuni richiedenti asilo.

Il pubblico ministero di Ravenna ha accusato sei medici di aver prodotto falsi certificati anti rimpatrio, un fatto che ha scatenato un acceso dibattito politico.

