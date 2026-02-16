Ravenna | Indagine su certificati medici e rimpatri scontro politico tra Pd e Lega Medici indagati per falso
A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive. La causa sono sospetti di falso ideologico legati a certificati medici utilizzati per facilitare rimpatri di stranieri. La notizia ha alimentato un acceso scontro tra il Pd e la Lega, che si sono accusati reciprocamente di aver politicizzato il caso. I medici coinvolti, alcuni dei quali lavorano da anni nel reparto, hanno negato ogni illecito e si sono detti vittime di un attacco ingiustificato.
Ravenna, l’inchiesta sui certificati medici e il fronte politico diviso. Un’indagine per falso ideologico ha scosso il sistema sanitario di Ravenna, con sei medici del reparto di malattie infettive iscritti al registro degli indagati. L’accusa è di aver rilasciato certificati medici che ostacolavano i rimpatri di migranti, impedendo o ritardando l’accesso ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La vicenda ha immediatamente acceso un dibattito politico, con il Partito Democratico a sostegno dei medici e la Lega a denunciare un possibile sabotaggio delle procedure di sicurezza. Le perquisizioni e l’avvio dell’inchiesta.🔗 Leggi su Ameve.eu
