Mediatori immobiliari Salvati entra nel consiglio
Un'importante novità si registra nel settore immobiliare locale con l'ingresso di Salvati nel consiglio di Fimaa Rimini. Questa nomina rappresenta un passo avanti per la rappresentanza territoriale a livello nazionale, segnando un risultato che non si verificava da tempo. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sulle attività di mediazione immobiliare e sulle modalità di regolamentazione del settore.
Un risultato storico per Fimaa Rimini segna un nuovo capitolo nella rappresentanza del territorio a livello nazionale. Il presidente Nello Salvati entra infatti nel Consiglio nazionale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, diventando il primo esponente riminese a ricoprire questo ruolo. Un traguardo significativo che si accompagna anche all’elezione di altre due rappresentanti locali: Maria Gabriella Cimino nel Gruppo Donne Fimaa Italia e Simona Fabbri nel Gruppo Giovani Fimaa Italia. Tre nomine che rafforzano il peso della provincia di Rimini all’interno dell’organizzazione nazionale di categoria. "È per me un grande onore rappresentare i colleghi all’interno del Consiglio nazionale – ha dichiarato Salvati –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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