Fimaa Rimini nella stanza dei bottoni nazionale | tre nomine storiche Salvati entra in Consiglio nazionale

Fimaa Rimini raggiunge un traguardo importante a livello nazionale, con tre membri della propria organizzazione che assumono ruoli di rilievo nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Tra questi, uno entra nel Consiglio nazionale, segnando un momento storico per l’associazione locale. Questa presenza rafforza la rappresentanza del territorio nel panorama federale e rafforza la presenza di Rimini nel settore.

Un nuovo traguardo di grande rilievo per Fimaa Rimini, che vede tre propri rappresentanti assumere incarichi a livello nazionale nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Il presidente di Fimaa Rimini, Nello Salvati, è stato nominato consigliere nazionale di Fimaa Italia: si tratta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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