tonarelli entra nel consiglio nazionale uncem

Andrea Tonarelli, consigliere di minoranza ad Abetone Cutigliano, è stato scelto per entrare nel consiglio nazionale di Uncem dopo aver ottenuto il voto di molti rappresentanti locali. La sua elezione è avvenuta durante il diciannovesimo congresso dell’associazione, che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze, riunendo oltre 200 delegati da tutta Italia.

Andrea Tonarelli entra nel consiglio nazionale di Uncem. Il consigliere di minoranza di Abetone Cutigliano, infatti, è stato eletto nel corso del diciannovesimo congresso di Uncem che si è tenuto nei giorni scorsi. "Sono emozionato e allo stesso tempo conscio delle responsabilità che questa nomina porta - spiega Tonarelli -. Venerdì ho partecipato al primo consiglio nazionale dove abbiamo discusso della legge sulla Montagna. Tra le tematiche principali sulle quali lavorerò sarà l’attenzione ai territorio montani rispetto alla necessità di arginare lo spopolamento con incentivi per medici di famiglia e pediatri, oltre agli insegnanti che sono presidi fondamentali per chi vuol rimanere a vivere in montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

