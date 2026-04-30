Mediatore culturale litiga nel centro di accoglienza a Fiuggi nei guai per aggressione armata e droga

A Fiuggi, un mediatore culturale è stato denunciato dopo un episodio avvenuto all’interno di un centro d’accoglienza. Durante una lite, si sarebbe reso responsabile di un’aggressione armata e di aver detenuto hashish. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È scattata una denuncia per aggressione armata e detenzione di sostanze stupefacenti dopo un intervento della Polizia di Stato presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Fiuggi (Frosinone). Un uomo di origine bangladese, mediatore culturale della struttura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo una lite sfociata nell’uso di una pistola softair e il rinvenimento di hashish nella sua abitazione. L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, quando una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi è intervenuta presso il Centro di Accoglienza per richiedenti asilo, in seguito a una segnalazione di lite tra presenti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mediatore culturale litiga nel centro di accoglienza a Fiuggi, nei guai per aggressione armata e droga Notizie correlate Leggi anche: Lotta allo spaccio, hashish e cocaina in un centro di accoglienza: giovane nei guai Aggressione omofoba in centro a Roma, tre minorenni nei guai (video)AGI - Obbligo di permanenza in casa, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni.