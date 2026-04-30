Media Sport | nasce la banca dati digitale per il giornalismo

Il 30 aprile sarà presentato il nuovo Annuario Media Sport, una banca dati digitale dedicata al giornalismo sportivo. Michele Corti e Marco Callai sono i promotori di questa iniziativa, che mira a raccogliere e mettere a disposizione informazioni e dati relativi al settore sportivo. La piattaforma si rivolge a giornalisti e professionisti interessati ad accedere a contenuti aggiornati e facilmente consultabili in formato digitale.

? Cosa sapere Michele Corti e Marco Callai lanciano il nuovo Annuario Media Sport digitale il 30 aprile.. La banca dati con oltre 20.000 utenti integra le 50 Federazioni Sportive Nazionali.. Michele Corti e Marco Callai lanciano oggi, giovedì 30 aprile 2026, la ventottesima edizione dell’Annuario Media Sport, trasformando lo storico strumento cartaceo in una banca dati digitale accessibile al portale www.annuariomediasport.itannuario per oltre 20.000 utenti specializzati. La notizia che arriva dai corridoi del giornalismo sportivo segna un punto di svolta per un’opera nata nel 1994 grazie all’iniziativa di Gian Luigi Corti. Quella che era una guida per addetti ai lavori si è evoluta in un ecosistema crossmediale capace di connettere chi vive il campo con chi lo racconta attraverso schermi, microfoni e carta stampata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Media Sport: nasce la banca dati digitale per il giornalismo The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Alto Adige: nasce Ada, la banca dati per le esperte nei mediaNasce oggi una nuova realtà per l'Alto Adige: la banca dati pubblica "Ada, creata per garantire alle professioniste maggiore visibilità nei media e... Giornalismo digitale: il progetto europeo BonJour! diffonde la media literacy tra gli over 55Mercoledì 25 febbraio, in un incontro pubblico ospitato dalla Biblioteca Bernardini di Lecce, si discuterà di media literacy per adulti, grazie al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La LND su Sky Sport 24: focus sulla Rappresentativa Under 15 Secondo Semestre, guarda il video; Vicenza, BeGreat porta il roadshow 'Eat like you train' per promozione talento sportivo; Sport sociale e per tutti: le news più lette della settimana; Calcio - Sport come educazione. Sport, nasce la nuova realtà editoriale digitale Vibes Media: si parte con Milan Vibes e Spazio TennisSport, nasce la nuova realtà editoriale digitale Vibes Media: Nasce ufficialmente Vibes Media, la nuova realtà editoriale digitale che punta a innovare il racconto dello sport attraverso testate ... affaritaliani.it FAIR PLAY MEDIA, NASCE OSSERVATORIO SOSTENIBILITÀNasce l'Osservatorio Sport e Sostenibilità, realizzato da Fair Play Media, la media and consulting company editrice di Calcio e Finanza e Sport e Finanza, attraverso la divisione Fair Play Advisory ... sportmediaset.mediaset.it Dal nostro media-partner Siracusa Sport News - facebook.com facebook