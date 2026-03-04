Alto Adige | nasce Ada la banca dati per le esperte nei media

Oggi in Alto Adige viene presentata Ada, una banca dati pubblica pensata per favorire la visibilità delle professioniste nei media e nelle istituzioni. La piattaforma è stata creata per raccogliere e rendere accessibili le informazioni sulle esperte della regione. L’obiettivo è facilitare il contatto tra le professioniste e chi cerca interlocutori qualificati nel loro settore. La banca dati è attiva da oggi e accessibile a tutti.

Nasce oggi una nuova realtà per l'Alto Adige: la banca dati pubblica "Ada, creata per garantire alle professioniste maggiore visibilità nei media e nelle istituzioni. La Provincia di Bolzano, attraverso il Servizio donna e la Commissione provinciale per le pari opportunità, ha varato questo strumento digitale per rompere gli automatismi che vedono prevalentemente uomini chiamati a intervenire in panel ed eventi pubblici. L'iniziativa si inserisce nel Piano d'azione per la parità di genere Æquitas e nell'adesione all'iniziativa No Women No Panel. Già nel 2024 era stato firmato un protocollo d'intesa con la RAI, la Libera Università di Bolzano e il Comune di Bolzano, creando le basi giuridiche per questa piattaforma.