A Meano, il 27 aprile, si è verificato un incidente agricolo che ha causato la morte di Martino Debiasi. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. I vigili del fuoco volontari hanno avviato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la famiglia della vittima, composta dalla moglie e dal figlio. La comunità si sta mobilitando per offrire aiuto a chi resta.

? Cosa sapere Martino Debiasi muore il 27 aprile a Meano durante un incidente agricolo.. I vigili del fuoco volontari avviano una raccolta GoFundMe per la moglie e il figlio.. La comunità di Meano si riunisce oggi, 30 aprile 2026, nella chiesa di Santa Maria Assunta per dare l’ultimo saluto a Martino Debiasi, scomparso tragicamente lo scorso lunedì 27 aprile a causa di un incidente avvenuto durante le attività agricole. Il funerale, previsto per le ore 14.30, segna il momento più difficile per una famiglia colpita da un evento che ha scosso profondamente il tessuto sociale del paese. Al fianco dei familiari, tra cui la moglie Sara, il figlio Gabriele, i genitori Alessandra e Marco e la sorella Matilde, si stringe un intero territorio che ha reagito con una mobilitazione immediata e spontanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meano piange Martino Debiasi: nasce una raccolta per la sua famiglia

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Meano, incidente nei campi: muore a 30 anni Martino Debiasi, comunità in lutto e raccolta fondi per la famiglia. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com