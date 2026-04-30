L’intero paese in lutto per Martino Debiasi | gara di solidarietà per sostenere la sua famiglia

L'intera nazione si prepara a ricordare Martino Debiasi, scomparso in un incidente agricolo avvenuto lunedì scorso. Oggi pomeriggio, 30 aprile 2026, è previsto il funerale che riunirà familiari, amici e cittadini vicini alla famiglia. La notizia della sua morte ha suscitato una vasta mobilitazione di solidarietà, con numerose iniziative di sostegno in suo favore.

Si terrà oggi pomeriggio, 30 aprile 2026, il funerale di Martino Debiasi, morto in un incidente agricolo lo scorso lunedì, 27 aprile 2026. La cerimonia si celebrerà nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Meano, alle 14.30.Stringendosi al dolore dei suoi cari – la moglie Sara, il figlio Gabriele.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Il dolore senza fine per la scomparsa di Martino Debiasi: "Lasci un vuoto incolmabile"Non si placa a Trento il dolore per la tragica perdita di Martino Debiasi, il giovane di appena 29 anni scomparso ieri, lunedì 27 aprile, in un... Leggi anche: Domani l'ultimo saluto a Martino Debiasi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Schiacciato dal trattore, città sconvolta per la morte di Martino Debiasi. Un comandante di poche parole, ma di un'intelligenza unica. Lui c'era sempre per la comunità; Giovedì a Meano i funerali di Martino Debiasi; ?Domani l'ultimo saluto a Martino Debiasi: dove e a che ora si svolgerà; Morto schiacciato sotto il trattore, il cordoglio per il comandante dei vigili del fuoco di Meano Martino Debiasi: Lascia un vuoto incolmabile. Schiacciato dal trattore, città sconvolta per la morte di Martino Debiasi. Un comandante di poche parole, ma di un'intelligenza unica. Lui c'era sempre per la comunitàTRENTO. E' un lutto enorme quello che ha colpito non solamente la comunità di Meano, ma l'intera città di Trento e la grande famiglia del vigili del fuoco volontari del Trentino. Martino Debiasi, il c ... ildolomiti.it Meano: muore schiacciato sotto il trattore Martino Debiasi, 29 anniL'incidente è avvenuto in località Camparta bassa. Il giovane era il comandante dei vigili del fuoco volontari: lascia moglie e figlio di 10 mesi ... rainews.it Le parole della mamma di Martino Debiasi: “Era sempre pronto ad aiutare gli altri, resterà nel cuore di tutti”. Le esequie si terranno oggi, 30 aprile, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Verrà chiusa l'intera piazza per permettere ai tantissimi che salir - facebook.com facebook Meano, incidente nei campi: muore a 30 anni Martino Debiasi, comunità in lutto e raccolta fondi per la famiglia. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com