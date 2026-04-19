Favara si trova a vivere un momento di grande dolore a causa della perdita di Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni ucciso durante la notte in un parcheggio a Pavia. La notizia ha suscitato molto sgomento nella comunità del quartiere Grotta, che si è subito unita per sostenere i familiari della vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti, profondamente colpiti dall’evento tragico.

La morte violenta di Gabriele Vaccaro, avvenuta nella notte in un’area di parcheggio a Pavia, ha colpito duramente il tessuto sociale del quartiere Grotta a Favara, dove la comunità si è mobilitata per stringere attorno ai familiari del venticinquenne. Il giovane, che lavorava presso un centro logistico di Poste italiane nella provincia pavese, è deceduto durante un’aggressione che ha coinvolto anche due suoi amici originari di Favara, uno dei quali ha riportato ferite da taglio ma fortunatamente non gravi. Mentre le autorità locali di Pavia avviano le indagini per identificare l’autore dell’attacco, la città siciliana piange un ragazzo che portava nel cuore la passione per il calcio, avendo militato in realtà sportive come Casteltermini, Empedoclina e Pro Favara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Favara piange Gabriele: lutto e dolore per il giovane ucciso a Pavia

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