Pasti coperte e vicinanza umana | UniFg e Banco Alimentare della Daunia insieme per la Caritas

L’Università di Foggia ha organizzato una raccolta di coperte e pasti per la Caritas della Daunia, dopo aver scoperto che molte persone in difficoltà non hanno abbastanza riscaldamento e cibo. L’evento, promosso dall’ateneo e dal Banco Alimentare, ha coinvolto studenti e cittadini che hanno portato coperte, cibo e abiti caldi in un punto di raccolta all’interno dell’università. La solidarietà si è manifestata anche attraverso la vicinanza umana, con volontari pronti a distribuire i beni raccolti alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Un gruppo di 40 volontari tra docenti, personale amministrativo e studenti dell'Ateneo foggiano ha preparato e servito il pranzo a ben 120 persone che vivono in difficoltà Donare il proprio tempo è uno dei gesti più autentici e significativi che si possano compiere. È un'esperienza che arricchisce non solo chi riceve, ma soprattutto chi dona, contribuendo a cambiare lo sguardo con cui si vive il proprio lavoro, il proprio territorio e le relazioni quotidiane. Un gruppo di 40 volontari tra docenti, personale amministrativo e studenti dell'Ateneo foggiano ha preparato e servito il pranzo a ben 120 persone che vivono in difficoltà.