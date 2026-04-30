Mazzarri torna in pista | sarà l’allenatore dell’Iraklis Salonicco Virale l’accoglienza coi fiori

Walter Mazzarri è tornato ad allenare e si è unito all’Iraklis Salonicco, formazione recentemente promossa nella massima serie greca. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che lo hanno accolto con un’installazione di fiori. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio dell’allenatore, che in passato ha guidato diverse squadre di livello internazionale. La squadra si prepara alla prossima stagione sotto la sua guida.

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: sarà il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco, squadra appena tornata nella massima serie greca. Due anni dopo la sua esperienza sulla panchina del Napoli, il tecnico toscano è sbarcato a Salonicco accolto con un mazzo di fiori, l’eterno occhiale da sole al suo posto. Lo ha annunciato Sky Sport. Mazzarri al Napoli: il precedente del 2024. L’ultima avventura di Mazzarri in panchina risale alla stagione 2023-24. Fu il secondo allenatore di quell’annata dopo Rudi Garcia (oggi Ct della nazionale belga), in una stagione segnata dall’avvicendamento di tre tecnici. La vittoria a Bergamo al suo debutto fu un bell’abbaglio, ma quando sei disperato tutto diventa una scialuppa di salvataggio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mazzarri torna in pista: sarà l’allenatore dell’Iraklis Salonicco. Virale l’accoglienza coi fiori Notizie correlate Leggi anche: Walter Mazzarri atterra a Salonicco accolto da un mazzo di fiori: può tornare in panchina all’Iraklis Leggi anche: Mazzarri riparte dalla Grecia: è arrivato ieri a Salonicco, in corso i colloqui con l’Iraklis Altri aggiornamenti Temi più discussi: FLASH| Incredibile Mazzarri, torna in panchina dopo 2 anni: addio all'Italia, la nuova destinazione è particolare; Clamoroso Mazzarri, sta per tornare in panchina: l'allenatore ex Napoli riparte dalla... Grecia!; Mazzarri torna in pista: il tecnico pronto a ripartire dalla Grecia; Mazzarri pronto a tornare in panchina: la proposta arriva dalla Grecia. Ex Napoli, Mazzarri riparte dalla Grecia: nuova sfida a Salonicco con l’IraklisL’Iraklis rappresenta un contesto di ricostruzione, dove l’obiettivo principale è consolidare la permanenza nella massima serie greca dopo la promozione. gonfialarete.com Ex Toro, possibile avventura in Grecia per Mazzarri: lo vuole l'Iraklis SaloniccoMazzarri vuole rimettersi in gioco, tornando ad allenare nel campionato greco e sta trattando per la panchina con il club di Salonicco ... toronews.net Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: nuova squadra per l'ex tecnico del Napoli, allenerà in Souper Ligka Ellada. La trattativa tra chi assiste il mister di San Vincenzo e la dirigenza dell'Iraklis di Salonicco (primo nella seconda divisione greca, la Souper Li - facebook.com facebook Mazzarri che va ad allenare la terza squadra di Salonicco e’ poesia x.com