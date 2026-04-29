Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l'esonero dal Napoli | pronto a firmare con l'Iraklis
Dopo due anni dall'esonero dal Napoli, l'allenatore torna sulla panchina e si trasferisce in Grecia. È arrivato a Salonicco per finalizzare l'accordo con l'Iraklis, club che ha recentemente vinto il campionato di Serie B. La sua carriera proseguirà con questa nuova esperienza nella prossima stagione.
Mazzarri è atterrato a Salonicco per chiudere l'accordo con l'Iraklis, fresca vincitrice del campionato di Serie B: la sua carriera ripartirà dalla Grecia nella prossima stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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