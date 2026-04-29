Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l'esonero dal Napoli | pronto a firmare con l'Iraklis

Dopo due anni dall'esonero dal Napoli, l'allenatore torna sulla panchina e si trasferisce in Grecia. È arrivato a Salonicco per finalizzare l'accordo con l'Iraklis, club che ha recentemente vinto il campionato di Serie B. La sua carriera proseguirà con questa nuova esperienza nella prossima stagione.