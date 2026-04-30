Maxi truffa sul fotovoltaico | 7 società nel mirino ed evasione da 60 milioni

La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto una vasta truffa nel settore del fotovoltaico, coinvolgendo sette società. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’identificazione di un sistema ideato per aggirare il fisco e aumentare gli incentivi pubblici. Sono stati stimati circa 60 milioni di euro di evasione fiscale complessiva e 33 milioni di euro di frode legata agli incentivi.

Un sistema costruito per aggirare il fisco e gonfiare gli incentivi pubblici. È questo il quadro emerso dall’indagine della Guardia di Finanza di Trento, che ha scoperto una maxi evasione da oltre 60 milioni di euro e una truffa da 33 milioni legata al settore del fotovoltaico. Sotto la lente.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovaluteNell’ambito dell’operazione 'Cagliostro', sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il... Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro: beni e società tra Perugia e Arezzo nel mirino della Guardia di FinanzaColpisce anche AREZZO la vasta operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia – G. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Maxi truffa sul fotovoltaico, 6000 investitori ingannati con lo schema Ponzi: sequestrati 7,5 milioni in criptovalute; Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestro di 7,5 milioni di dollari in criptovalute: Il più grande in Italia, oltre 6.000 vittime cadute nello Schema Ponzi; Truffa del fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. Messina, truffa sul PNRR: maxi sequestro per fondi al fotovoltaico ottenuti senza requisitiI Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’attività d’indagine nei confronti di un soggetto operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiario di un contributo pubblico non spett ... strettoweb.com Maxi truffa nel fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni in criptovaluteBOLOGNA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sulla maxi truffa legata a falsi investimenti nel fotovoltaico: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di ... ilnordestquotidiano.it Tv7 Tg. . DUE ANZIANE METTONO IN FUGA UN 16ENNE TRUFFATORE - Un 16enne campano è finito nei guai con la Giustizia grazie alla prontezza di riflessi di due anziane padovane. Il giovane aveva tentato la truffa del finto maresciallo che questa volta n - facebook.com facebook Dicevano che il Pnrr fosse una truffa. Fratelli d'Italia si astenne durante la votazione. Ora Meloni addirittura esulta, senza nemmeno ringraziare. Se il presidente Conte non avesse portato i 209 miliardi in Italia, oggi il Paese sarebbe in recessione, ancora peggi x.com