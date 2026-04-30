Maxi operazione contro la pedofilia on line arrestato un riminese con un ingente quantitativo di materiale

La Polizia Postale di Bologna ha condotto una vasta operazione contro la pedofilia online, che ha portato all’arresto di un uomo residente a Rimini. Durante le attività sono stati sequestrati numerosi materiale pedopornografico. L’indagine ha coinvolto più soggetti e ha portato alla luce una rete di persone che condividevano contenuti illegali su internet. L’operazione si inserisce in un’azione di contrasto a questa tipologia di reati.

C'è anche un riminese coinvolto nella maxi operazione della Polizia Postale di Bologna che ha scardinato una rete di pedofili on line sequestrando, allo stesso tempo, quella che è stata definita un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'indagine, portata a termine dal Centro operativo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Pedopornografia online: arrestato a Catania con ingente materiale illegaleUn consistente quantitativo di materiale pedopornografico è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia Postale di Catania nel corso di una... Bidello fotografava studentesse e le denudava con l'IA: arrestato nel Catanese, aveva ingente materiale pedopornograficoFotografava, a loro insaputa, le alunne di una scuola media della provincia di Catania, dove lavorava come collaboratore scolastico, e poi modificava...