Pedopornografia online | arrestato a Catania con ingente materiale illegale

Un uomo è stato arrestato a Catania dalla Polizia Postale durante una perquisizione richiesta dalla Procura distrettuale. Durante le operazioni, gli agenti hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, ritenuto illegale. L’operazione ha portato al ritrovamento di numerosi file su dispositivi elettronici dell’indagato. La vicenda è ora sotto esame delle autorità competenti.

Un consistente quantitativo di materiale pedopornografico è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia Postale di Catania nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura distrettuale etnea. Durante l’operazione, l’uomo che deteneva i file illegali è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari (Gip). La Procura di Catania ha evidenziato un elemento ritenuto particolarmente allarmante emerso dall’indagine. Secondo gli investigatori, per la prima volta nel territorio del circondario, in un’inchiesta su pedopornografia è stata accertata la disponibilità da parte dell’arrestato di diversi “giochi” e strumenti informatici capaci di simulare veri e propri abusi sessuali virtuali su minorenni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

