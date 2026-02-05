Pixel 6 grandi cambiamenti aggiornamento android 16 qpr3 in arrivo il prossimo mese

L’aggiornamento Android 16 QPR3 sta per arrivare sui Pixel 6. Google ha annunciato che il nuovo firmware introdurrà alcune modifiche che riguardano l’uso di tutti i giorni. Gli utenti possono aspettarsi miglioramenti nelle prestazioni e alcune novità nella gestione delle app, anche se ancora non sono stati svelati tutti i dettagli ufficiali. Il rilascio è previsto per il prossimo mese, quindi molti stanno già monitorando gli aggiornamenti sul proprio telefono.

Android 16 QPR3 per i Pixel si avvicina, portando una serie di modifiche mirate che interessano l'esperienza quotidiana. sei novità chiave mirano a migliorare la gestione della schermata iniziale, la visibilità delle notifiche di posizione, la connettività e l'organizzazione delle impostazioni di sistema, offrendo maggiore controllo, efficienza e trasparenza all'utente. le novità presentano un equilibrio tra usabilità e privacy, con interventi mirati su funzionalità già utilizzate quotidianamente. rimuovere il widget at a glance dalla schermata iniziale. come disattivare il widget. tra le novità spicca la possibilità di eliminare il widget At a Glance dalla schermata iniziale.

