Sanremo Conti | I Nomadi sono nel mio cuore spero che il prossimo anno vengano considerati

Durante la conferenza stampa di Sanremo, il conduttore ha dichiarato che i Nomadi sono nel suo cuore e ha espresso la speranza che nel prossimo anno vengano presi in considerazione. Ha anche ricordato di aver avuto un’esperienza molto significativa con il gruppo, anche se non ha fornito dettagli specifici. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto della manifestazione musicale e delle relazioni con gli artisti.

SANREMO – “I Nomadi sono nel mio cuore. Ho fatto una delle cose più belle con i Nomadi, li ho portati ad Assisi, abbiamo cantato “Dio è morto”, che credo sia uno dei brani più rappresentativi della storia della musica, proprio sottolineando come per esempio allora, quando la cantarono, la Rai li censurò e invece la Radio Vaticana li passava con grande forza. Quindi i Nomadi e Beppe Carletti sono nel mio cuore”. Lo ha detto Carlo Conti oggi in conferenza stampa al Festival di Sanremo. “Purtroppo – ha aggiunto – più di questi non potevamo inserirli. Sono uno dei nomi, come Cocciante, come Minghi e come tanti altri che lo meritano, che spero che il prossimo anno siano considerati dal prossimo direttore artistico o da me stesso se dovessi essere ancora qua”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

"Trenta brani a Sanremo 2026 sono troppi? Ho preso quello che le discografiche mi offrivano per il bouquet. Non ho fatto calcoli sui Big, ho lavorato per chi verrà il prossimo anno": così Carlo Conti

«Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso»: la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende, mentre l’inchiesta fa luce sui possibili erroriMentre gli esperti esprimono pareri contrastanti sulla possibilità di effettuare un nuovo trapianto per salvare il piccolo Tommaso - per i medici...

Sanremo 2026, ma che fine hanno fatto le band? Carlo non fa i Conti con un pezzo di storia del Festival che vi raccontiamo noi: dai Timoria e i Bluvertigo ai Maneskin e gli ...A Sanremo 2026 ci saranno tutti. Tutti tranne le band. Ma sono un pezzo di storia del Festival all’Ariston, spesso il pezzo più bello. Dai Bluvertigo ai Timoria, dai Nomadi agli Eiffel65. I gruppi fan ... mowmag.com

