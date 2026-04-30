Max Angioni al Parco Ducale

Martedì 28 luglio alle 21:30 si terrà al Parco Ducale uno spettacolo con Max Angioni, organizzato da Caos Organizzazione Spettacoli. L’attore e comico sarà protagonista con il suo show “Anche Meno”, attirando l’attenzione di un pubblico che ha già apprezzato le sue performance in passato. L’evento si svolgerà all’aperto, in una delle location più suggestive della città.

L’applauditissimo Max Angioni questa estate arriva a Parma grazie a Caos Organizzazione Spettacoli. L’appuntamento da non perdere è per martedì 28 luglio - ore 21:30 - al Parco Ducale con il suo spettacolo “Anche Meno”. Una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate MAX ANGIONI: la star della comicità italiana il 9 luglio al Castello di UdineMax Angioni torna in tour con lo spettacolo “Anche meno – Round finale“, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del... Leggi anche: Ciak, si gira in città. Al via al Parco Massari le riprese del film con Abatantuono e Angioni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fra danza, comicità e illusionismo ’La Spezia Festival’ per tutti i gusti; Le Iene, salta la puntata di oggi: la decisione di Mediaset, ecco il motivo; La Spezia estate festival, gli eventi dal 1° luglio al 16 agosto tra piazze ed il castello San Giorgio; La Spezia accende l’estate: torna il festival che trasforma la città in un grande palcoscenico. Se l’apprendista è Max Angioni. Al via su Italia 1 Max Working: show comico ma realisticoEsperimento in tre puntate, Max Working – Lavori in corso è il nuovo programma di Max Angioni, conduttore di Le Iene e volto nuovo della comicità nostrana. Nel programma, l’intraprendente comasco ... iodonna.it Max Working, stasera Max Angioni fa il maggiordomo e l'agente immobiliareDopo il lancio della settimana scorsa, con 684.000 spettatori pari al 5.2% di share, torna Max Working - Lavori in corso, il nuovo show di Max Angioni. Nel programma, prodotto da Blu Yazmine, il ... gazzetta.it MAX ANGIONI In “Anche meno - round finale” 6 agosto 2026 Sabaudia (Arena del Mare) BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA..!! INFO:0773/631473 TABACCHERIA IL TOSCANO VIA DELLA STAZIONE,184 LATINA SCALO(LT) - facebook.com facebook