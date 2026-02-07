Ciak si gira in città Al via al Parco Massari le riprese del film con Abatantuono e Angioni

Le riprese del nuovo film con Abatantuono e Angioni sono partite al Parco Massari. La zona è stata chiusa al pubblico con un nastro bianco e rosso, e poche persone sono riuscite a passare oltre il corso Porta Mare. Si sono viste anche le auto della polizia, la Scientifica e la Mortuaria, che hanno presidiato il luogo. La città si prepara a vivere un altro set cinematografico, mentre le riprese continuano senza sosta.

Un nastro bianco e rosso chiude l'accesso del Parco Massari. Passando da corso Porta Mare. Appena oltre il cancello, ecco comparire delle volanti della polizia, la Scientifica, perfino la Mortuaria. Ma è tutto parte del set cinematografico che, da sabato 7 e per qualche settimana, animerà la.

