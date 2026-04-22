Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026, con il ministro dell’economia che ha comunicato l’aggiornamento del dato sul Pil. Per il 2026, si prevede una crescita dello 0,6%. L’approvazione arriva dopo una discussione tra i membri del governo, senza ulteriori dettagli pubblicati in questa fase. La richiesta di approvazione è arrivata in concomitanza con le dichiarazioni ufficiali del ministro.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. “ Non vediamo circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale, e quindi le previsioni, validata del Upb, sono già oggi discutibili e già nelle prossime settimana sono meritevoli di adeguamenti”, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che “ abbiamo adeguato il Pil per il 2026 da 0,7% a 0,6% “. “Tutto questo dibattito” sull’uscita dalla procedura per deficit eccessivo “mi interessava moltissimo fino al 28 febbraio 2026, dopo mi interessava assolutamente meno”, ha sottolineato il titolare del Tesoro, facendo riferimento all’esplosione del conflitto iraniano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Documento di finanza pubblica, via libera del Cdm. Giorgetti: “Adeguato il dato sul Pil 2026 allo 0,6%”

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