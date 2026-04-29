Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina verso la conferma di Ciucci come amministratore delegato

Maurizio Basile, 78 anni, è stato nominato nuovo presidente della società Stretto di Messina. La decisione è stata comunicata di recente e il suo incarico avviene in un momento di cambiamenti nella gestione dell’azienda. Parallelamente, si sta valutando la conferma di Ciucci nel ruolo di amministratore delegato. La società si occupa della gestione dell’opera di collegamento tra le due sponde dello stretto.

Il napoletano Maurizio Basile, 78 anni, è il nuovo presidente della società Stretto di Messina. Dirigente d'azienda di lungo corso, già amministratore delegato e direttore generale della società Aeroporti di Roma, è il manager che portò alla privatizzazione dell'Ente Tabacchi Italiani ed è stato direttore generale delle Ferrovie dello Stato. Basile prende il posto dell'imprenditore torinese Giuseppe Recchi che aveva dichiarato la propria indisponibilità a proseguire il mandato ricevuto nel 2023. Oggi l'assemblea dei soci confermerà Pietro Ciucci come amministratore delegato. Cambia il rappresentante della regione Calabria, al posto di Saccomanno subentra Marco Stasi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina, verso la conferma di Ciucci come amministratore delegato Notizie correlate Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. Leggi anche: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CARLO BONOMI E FRANCESCO CONCI CONFERMATI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI FIERA MILANO