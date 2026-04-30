Maurizio Arceri, nato a Milano il 30 aprile 1942, è noto per aver aperto i concerti dei Beatles al Vigorelli. Nel corso della sua carriera, ha fondato con Christina il gruppo Krisma, attivo per quasi cinque decenni. La sua attività musicale si è sviluppata in diversi ambiti, e ha avuto un ruolo significativo nel panorama musicale italiano degli ultimi decenni.

? Cosa sapere Maurizio Arceri, nato a Milano il 30 aprile 1942, aprì i Beatles al Vigorelli.. Il musicista ha fondato con Christina il gruppo Krisma per quarantanove anni di carriera.. Il 30 aprile 1942 segna la nascita a Milano di Maurizio Arceri, l’anima ribelle che insieme a Christina darà vita a una delle realtà musicali più iconiche e provocatorie della scena italiana. Siamo in un tempo in cui la musica non era solo suono, ma identità che si costruiva tra le strade di una città che stava cambiando pelle. Maurizio Arceri non è sempre stato il volto del punk; la sua strada è stata tracciata da un desiderio di libertà che lo ha portato, già all’età di 14 anni, a fuggire verso l’Inghilterra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maurizio Arceri: l’anima punk che aprì i concerti dei Beatles

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