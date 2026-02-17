Maurizio De Giovanni | Il Sannazaro è il luogo dell’anima dei napoletani Così rialzeremo il sipario tutti insieme

Maurizio De Giovanni ha espresso il suo sdegno dopo che il teatro Sannazaro è stato chiuso, sottolineando che per molti napoletani rappresenta un punto di riferimento emotivo. La chiusura, causata da problemi di gestione, ha lasciato un vuoto nelle abitudini culturali della città, dove il teatro era spesso il palcoscenico di momenti di aggregazione e di ricordo.

Napoli – "Sgomento. E un terribile senso di frustrazione. Il Sannazaro non è un teatro. È un luogo dell'anima per tutti i napoletani". Maurizio De Giovanni, scrittore, autore della saga del commissario Ricciardi e dei 'Bastardi di Pizzofalcone', presidente del Premio Napoli, non nasconde l'emozione provata davanti alle immagini del rogo che ha distrutto il gioiello ottocentesco di via Chiaia. Danni per 70 milioni al teatro Sannazaro di Napoli devastato dalle fiamme. La proprietaria in lacrime: "Non ci abbandonate" Le fiamme, divampate poco prima dell'alba, hanno causato il crollo della cupola sulla platea, devastando scena, palchi e interni del teatro. Incendio al Sannazaro, la chiamata di Maurizio de Giovanni: si mobilita il modo della culturaAppello dello scrittore, presidente del Premio Napoli. Centinaia di commenti e migliaia di reazioni al suo post ... Sannazaro, De Giovanni 'mobilitiamoci per farlo rinascere'(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - In rappresentanza della fondazione Premio Napoli, e anche a titolo personale, mi dico disponibile da subito a qualsiasi iniziativa sia utile all'immediato ripristino del tea ...