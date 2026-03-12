Questa sera, giovedì 12 marzo, Corrado Formigli condurrà una nuova puntata di Piazzapulita, il talk show di attualità in onda sulla rete La7. Tra gli ospiti previsti ci sono Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che parteciperanno alla trasmissione per discutere di tematiche politiche e attuali. La puntata sarà trasmessa in prima serata sulla rete.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 12 marzo, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 12 marzo 2026. Al centro della puntata, gli aggiornamenti sulla guerra che dall’Iran sta infiammando il Medio Oriente, con un reportage dal Libano. Spazio, inoltre, al referendum sulla giustizia con il rush finale, tra gaffe e nervosismi. Prendono parte al dibattito: l’ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte; l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; Michele Serra; i giornalisti Claudio Cerasa, Annalisa Chirico, Gad Lerner e Paolo Mieli; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; lo scrittore Gianrico Carofiglio; la storica dell’Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani; e la politologa Alessia Melcangi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Giuseppe Conte e Matteo Renzi a Piazzapulita

