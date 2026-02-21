Berrettini eliminato ai quarti a Rio | Matteo cede in tre set a Buse

Matteo Berrettini ha perso ai quarti di finale a Rio de Janeiro, cedendo in tre set a Buse. Durante la partita, l’italiano ha commesso 35 errori e non è riuscito a mantenere il ritmo. La sconfitta lo lascia al numero 57 del ranking mondiale, mentre la prossima settimana si prepara a giocare a Santiago. La partita si è conclusa con il tennista romano che ha faticato a trovare continuità nel gioco.

Stavolta a Matteo Berrettini il cuore e l'esperienza non bastano. All'Atp 500 di Rio de Janeiro a proseguire la corsa è Ignacio Buse. Il giovane peruviano, già giustiziere di Fonseca nel turno precedente, è uscito vincitore dal quarto di finale contro l'azzurro (condizionato anche dalla pioggia) per 6-3 2-6 6-3. Con una partita da terra battuta d'altri tempi, fatta di solidità, come ben raccontano i soli 13 vincenti e 21 non forzati. Spingendo e tenendo il campo da fondo ha però causato ben 35 errori a Matteo, scavando lì il solco che gli regala la semifinale più prestigiosa della carriera.