Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari C’è subito un derby al primo turno…
Dal 28 aprile al 3 maggio si svolgerà a Cagliari il torneo Challenger 175, il massimo livello del circuito cadetto, sui campi in terra battuta del Tennis Club. La competizione vede la partecipazione di Matteo Berrettini, che guida la rappresentativa italiana. Al primo turno è previsto un derby tra due tennisti italiani, dando così il via a un torneo che riunisce diversi giocatori di livello internazionale.
Da martedì 28 aprile a domenica 3 maggio andrà in scena il tabellone principale del Sardegna Open 2026, un evento Challenger 175 (massima categoria del circuito cadetto) organizzato dalla FITP che si terrà sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari. Nonostante i forfait di alcuni giocatori ancora in corsa nella seconda settimana del Masters 1000 di Madrid, l’entry list del torneo resta estremamente interessante per livello medio. Quasi tutti i tennisti ammessi direttamente nel main draw cagliaritano tramite classifica fanno parte della top100 mondiale, tra cui diversi big azzurri come Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.🔗 Leggi su Oasport.it
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