Matteo Achilli capogruppo di FdI al Comune di Viterbo

A Viterbo, Matteo Achilli è stato nominato nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune, mentre Marco De Carolis è diventato ufficialmente consigliere comunale. La nomina di Achilli avviene in seguito alle recenti decisioni dell’amministrazione locale, che hanno portato anche alla nomina di De Carolis nel ruolo di consigliere. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente dall’ente comunale.

Comune di Viterbo, Matteo Achilli nuovo capogruppo di FdI e Marco De Carolis ufficialmente consigliere comunale. Entrambi subentrano a Laura Allegrini, che si è dimessa perché è stata nominata presidente della Fondazione Vulci a Montalto di Castro."Lavorerò con impegno - assicura Achilli - per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Nuove regole sull'alcol a Viterbo, la stretta diventa "strutturale". Achilli: "Così attività vessate"L'era delle ordinanze sull'alcol firmate all'ultimo, quelle che piovevano sulla città a ridosso delle festività, è destinata a finire. Sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati: la Cisal scrive al capogruppo di Fdi in RegioneNella missiva, Palumbo denuncia l’interruzione di servizi essenziali destinati alle persone con disabilità, che avrebbe lasciato numerose famiglie... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Matteo Achilli nuovo capogruppo, benvenuto a De Carolis: un giorno importante per FdI a Viterbo; Gianluca Grancini in pole per il ruolo di capogruppo di FdI a Palazzo dei Priori; Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Congratulazioni a Matteo Achilli per la nomina a capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale; Laura Allegrini, perché si è dimessa dal consiglio comunale di Viterbo. Il Gruppo Consiliare FDI di Viterbo accoglie Achilli nuovo capogruppo e De Carolis nuovo consigliereAchilli nuovo capogruppo, benvenuto a De Carolis: un giorno importante per FdI a Viterbo. Il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia del Comune di Viterbo è lieto di annunciare due importanti novità ch ... newtuscia.it Viterbo – Matteo Achilli (FdI): Alla chiesa di San Sisto un funerale in mezzo alle auto parcheggiate, è inaccettabileVITERBO - Ancora una volta, quanto accaduto ieri di fronte la chiesa di San Sisto rappresenta l’ennesima, grave denuncia di una situazione ormai fuori contro ... etrurianews.it Marco De Carolis consigliere comunale… per procura. L'ex assessore prende il posto di Laura Allegrini ma oggi è assente, Matteo Achilli nominato capogruppo FdI https://www.tusciaweb.eu/2026/04/marco-de-carolis-consigliere-comunale-procura- - facebook.com facebook