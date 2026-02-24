Sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati | la Cisal scrive al capogruppo di Fdi in Regione

Ferdinando Palumbo, segretario della Cisal Caserta, ha scritto al capogruppo di Fdi in Regione Campania per denunciare i problemi causati dalla sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati. La decisione ha bloccato l’assistenza a molte persone, creando disagi evidenti nel territorio di Aversa. Palumbo sottolinea come questa misura abbia colpito duramente i servizi sociali locali. La questione rimane aperta e richiede attenzione immediata.

Nella missiva, Palumbo denuncia l'interruzione di servizi essenziali destinati alle persone con disabilità, che avrebbe lasciato numerose famiglie prive di continuità assistenziale e di adeguati riferimenti sociosanitari, generando un diffuso stato di disagio e incertezza. Una vicenda che, secondo il segretario, richiede una verifica puntuale sulla governance dell'Ambito e sul rispetto delle normative nazionali e regionali di settore. "Non è tollerabile - afferma Palumbo - che i soggetti più fragili paghino il prezzo di ritardi o criticità organizzative. La tutela delle persone con disabilità deve rappresentare una priorità assoluta dell'azione pubblica".