L’arrivo di Mattarella a Pontedera Importante che abbia scelto di visitare Piaggio

Il presidente della Repubblica ha visitato Pontedera, dove ha scelto di visitare lo stabilimento Piaggio. La visita si è svolta il 19 aprile 2026 e ha attirato l’attenzione di molti. Samuele Nacci, segretario generale Uilm, ha commentato che si tratta di una scelta significativa, in quanto Piaggio rappresenta un’azienda italiana di rilievo, simbolo del lavoro e dell’industria del territorio.

Pontedera, 19 aprile 2026 – “Una scelta carica di significati, perché Piaggio è una grande azienda tutta italiana, un luogo simbolo del lavoro, orgoglio di Pontedera, della Toscana e dell’Italia nel mondo”, dice Samuele Nacci, segretario generale Uilm. Il 30 aprile prossimo il Capo dello Stato, come noto, sarà nella città della Vespa. Il presidente Mattarella visiterà lo stabilimento Piaggio. Qui il capo dello Stato incontrerà verosimilmente i vertici dell’azienda, toccando con mano la realtà della più importante azienda della città. Un modo per celebrare il Primo Maggio, come ormai da tradizione per Mattarella, che si reca in visita in varie fabbriche italiane da alcuni anni in vista della festa dei lavoratori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arrivo di Mattarella a Pontedera. “Importante che abbia scelto di visitare Piaggio” Notizie correlate Pontedera, fiamme in un appartamento al Villaggio Piaggio: residenti evacuatiMomenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile al Villaggio Piaggio a Pontedera dove è divampato un incendio all'interno di un'abitazione... Guasto sulla rete idrica in viale Piaggio a Pontedera: strade a secco e modifiche alla viabilitàDisagi a Pontedera per un guasto sulla rete idrica che si è verificato nella tarda serata di lunedì in viale Rinaldo Piaggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Praga, in occasione della visita ufficiale nella Repubblica Ceca; L’arrivo di Mattarella a Pontedera. Importante che abbia scelto di visitare Piaggio; Mattarella nomina 28 giovani Alfieri della Repubblica: ecco chi sono, le storie; Mattarella: 'I cittadini ci chiedono la pace, costruirla con l'Ue e la Nato'. Paralimpiadi, l'arrivo di Meloni e il saluto di MattarellaAl via all'Arena di Verona la cerimonia d'apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. In tribuna è presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Ecco l'arrivo della presidente del ... ilgiornale.it L'arrivo di Mattarella all'Altare della Patria per la Giornata dell'Unità Nazionale(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, ... quotidiano.net Insorge il centrosinistra, ma dicono no anche i legali e le correnti della magistratura. Magi scrive a Mattarella facebook Io sono orgogliosa di Sergio Mattarella che da ministro di un governo di centrosinistra la leva obbligatoria l’ha abolita. Tu sii pure orgogliosa un po’ di quello che ti pare. x.com