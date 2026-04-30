Mattarella | morti sul lavoro un tributo inaccettabile

Da tv2000.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica ha espresso il suo disappunto riguardo alle morti sul lavoro, definendole un tributo inaccettabile. Oggi, in occasione della vigilia del primo maggio, si è recato a Pontedera, dove ha commentato questa piaga che continua a colpire il Paese senza segni di miglioramento. La questione delle vittime sul lavoro rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

C’è una piaga che nel nostro Paese non accenna a sanarsi ed è quella delle morti sul lavoro. Un tributo di vite inaccettabile, dice il Presidente Mattarella che oggi, vigilia del primo maggio, è andato a Pontedera. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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