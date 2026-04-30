Mattarella | morti sul lavoro un tributo inaccettabile

Il Presidente della Repubblica ha espresso il suo disappunto riguardo alle morti sul lavoro, definendole un tributo inaccettabile. Oggi, in occasione della vigilia del primo maggio, si è recato a Pontedera, dove ha commentato questa piaga che continua a colpire il Paese senza segni di miglioramento. La questione delle vittime sul lavoro rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

C’è una piaga che nel nostro Paese non accenna a sanarsi ed è quella delle morti sul lavoro. Un tributo di vite inaccettabile, dice il Presidente Mattarella che oggi, vigilia del primo maggio, è andato a Pontedera. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella: morti sul lavoro un tributo inaccettabile Mattarella: morti sul lavoro un tributo inaccettabile Notizie correlate Leggi anche: 1 Maggio. Mattarella "i morti sul lavoro un tributo inaccettabile" Mattarella: “Morti sul lavoro tributo inaccettabile, colmare il gap di genere”(Adnkronos) – Il lavoro come pilastro della democrazia e leva di coesione sociale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mattarella: Morti sul lavoro tributo inaccettabile, colmare il gap di genere; Mattarella: Morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile; Mattarella: Morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile; Mattarella: Morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile. Primo Maggio, Mattarella: Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Più attenzione ai giovani e al divario di genereRoma, 30 apr. - (Adnkronos) - La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge Valorizzazione risorsa mare, il più rilevante intervento per la nautica dopo la riforma del codice, frutto ... ilfattoquotidiano.it Mattarella a Pontedera: Morti sul lavoro inaccettabiliIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha celebrato la Festa del Lavoro a Pontedera definendo le morti bianche un tributo inaccettabile. Il Capo dello Stato ha sottolineato che la sicure ... tg24.sky.it L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento sull'incendio di Capodanno, ma le chance di successo sono scarse. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin incontrerà sia Meloni che Mattarella la prossima settimana. Link all'articolo nel primo com - facebook.com facebook E intanto quei tre bambini continuano a stare senza genitori Famiglia nel Bosco, la disperazione della mamma: “Mi appello a Mattarella” x.com