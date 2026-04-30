1 Maggio Mattarella i morti sul lavoro un tributo inaccettabile

Il 1° maggio il Presidente della Repubblica ha visitato uno stabilimento industriale a Pontedera, sottolineando che i decessi sul lavoro rappresentano una piaga che non si sta ancora sanando. Durante il suo discorso, ha definito inaccettabile il tributo di vite umane che si registra in questi incidenti. La sua presenza ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGI - Una "piaga che non accenna a sanarsi", un "tributo inaccettabile". Il Presidente della Repubblica lancia dallo stabilimento Piaggio di Pontedera il suo richiamo per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, dove sono ancora troppe le persone a perdere la vita. "La sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo", sottolinea il Capo dello Stato nel giorno che precede il Primo Maggio. Una scelta, quella dello stabilimento in provincia di Pisa, che non appare casuale. La Piaggio, dopo la riconversione da industria bellica a industria civile, compie proprio quest'anno ottanta anni (la produzione iniziò il 23 aprile 1946), tanti quanti quelli della Costituzione.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 1 Maggio. Mattarella "i morti sul lavoro un tributo inaccettabile" Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, Mattarella: “Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Più attenzione ai giovani e al divario di genere” Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il lavoro plasma il nostro essere e il nostro futuro: Mattarella e il Primo maggio; Primo Maggio: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla Piaggio di Pontedera; Verso il Primo maggio. Mattarella alla Piaggio a Pontedera; Domani manifestazioni in tutta la Toscana Mattarella oggi in visita alla Piaggio. Mattarella a Pontedera in vista del 1 Maggio, visita stabilimento e Museo PiaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella città operaia di Pontedera (Pisa) dove visiterà lo stabilimento e il Museo Piaggio, alla vigilia del Primo Maggio. (ANSA) ... ansa.it Mattarella: Morti sul lavoro tributo inaccettabile, colmare il gap di genereIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vigilia della Festa del 1 Maggio: lavoro centrale per la democrazia, focus su coesione sociale, giovani, sicurezza e Primo Maggio. adnkronos.com Visit Sardinia. . ', Da quasi 400 anni, il 1° Maggio non è una data qualunque per la città di Cagliari e per tutta la Sardegna. È il giorno in cui un’intera Isola si ferma e in un abbraccio di fede, storia e colori ce - facebook.com facebook