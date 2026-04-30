Mattarella alla Piaggio per la Festa del Lavoro | È tempo di visione e non di misure di corto respiro

Alla vigilia del Primo Maggio, il presidente della Repubblica ha visitato lo stabilimento e il museo Piaggio a Pontedera, rendendo omaggio alla storia industriale italiana. Durante la visita, ha commentato l'importanza di adottare una visione a lungo termine piuttosto che misure di breve respiro. La visita si è svolta in un contesto di celebrazione del lavoro e dell’industria nel Paese.

PONTEDERA – Alla vigilia del Primo Maggio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alla storia industriale italiana visitando lo stabilimento e il museo Piaggio di Pontedera. Accolto dalla ministra del lavoro Elvira Calderone e dai vertici del gruppo, Matteo e Michele Colaninno, il Capo dello Stato ha attraversato la ‘città operaia’ in un clima di forte partecipazione istituzionale e popolare. Durante la visita privata alla linea di produzione 2R, Mattarella ha potuto osservare da vicino la nascita della Vespa, l’icona del design italiano che quest’anno celebra il traguardo degli 80 anni, in una suggestiva coincidenza temporale con l’anniversario della Repubblica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Mattarella alla Piaggio per la Festa del Lavoro: “È tempo di visione e non di misure di corto respiro” Notizie correlate E' festa per il Presidente Mattarella in visita alla PiaggioTante bandierine tricolori sventolate dai bambini delle scuole di Pontedera hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che... Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioPontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – E’ il giorno di Sergio Mattarella a Pontedera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Celebrazione della Festa del Lavoro, Mattarella visita la Piaggio; Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera per la festa dei lavoratori; Il presidente Mattarella alla fabbrica Piaggio di Pontedera: il 30 aprile la visita; Il presidente a Pontedera. Mattarella visita la Piaggio. Simbolo d’identità italiana. Festa del Lavoro, il discorso del presidente Mattarella alla PiaggioLuogo simbolo della storia industriale toscana e italiana. Il lavoro plasma il nostro essere e il nostro futuro ... nove.firenze.it Il Presidente Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio: la visita a Pontedera alla vigilia del Primo MaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori con la visita alla Piaggio a Pontedera ... intoscana.it In occasione della Festa del Lavoro, venerdì 1° maggio 2026, Villa Brandi aprirà straordinariamente al pubblico nel pomeriggio, con tre turni di visita alle ore 14:00, 15:30 e 17:00 https://www.canale3.tv/maggio-a-villa-brandi-visite-eventi-e-iniziative-tra-cultura- - facebook.com facebook Apertura straordinaria venerdì 1 maggio 2026 per la Festa del Lavoro Il 1 maggio 2026, in occasione della Festa del Lavoro, il Museo di Capodimonte sarà regolarmente aperto con ingresso a pagamento secondo le consuete modalità. capodimonte.cultura. x.com