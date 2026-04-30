E' festa per il Presidente Mattarella in visita alla Piaggio

Il Presidente della Repubblica ha visitato Pontedera in occasione della Festa dei Lavoratori. Ad accoglierlo, molti bambini delle scuole locali hanno sventolato bandierine tricolori. La visita si è svolta nella città nota per la produzione della Vespa, e il Presidente ha partecipato alle celebrazioni dedicate alla ricorrenza. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha visto la partecipazione di diverse autorità.

Tante bandierine tricolori sventolate dai bambini delle scuole di Pontedera hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che quest'anno ha scelto la città della Vespa per la celebrazione della Festa dei Lavoratori. Stamattina, alla vigilia del Primo Maggio, il Capo dello Stato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioPontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – E’ il giorno di Sergio Mattarella a Pontedera. Mattarella, Primo Maggio in visita al museo Piaggio di PontederaPONTEDERA – Mattarella aprirà le celebrazioni del Primo Maggio con una visita istituzionale nello storico stabilimento toscano della Piaggio a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Arriva Mattarella, festa tricolore: 25 Aprile, giornata storica a San Severino. Il sindaco: Dono immenso, il territorio ha bisogno di...; Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino per la Festa della Liberazione; 25 aprile, Mattarella: È la festa di chi ama la libertà. E ricorda i giovani che rifiutarono la sedicente Repubblica sociale italiana. Pontedera accoglie Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica in visita alla PiaggioIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Pontedera. Come da tradizione il presidente celebrerà la Festa dei Lavoratori del primo ... gonews.it Mattarella a Pontedera: «Pensiamo ai precari e ai morti sul lavoro. Il loro è un tributo inaccettabile»Il presidente della Repubblica, in visita istituzionale nella città operaia con una tappa allo stabilimento Piaggio, celebra la festa dei lavoratori: «La sicurezza resta un impegno che non consente ri ... editorialedomani.it #1maggio #Pontedera Il Presidente #Mattarella in visita alla #Piaggio “Lavoro fondamento della convivenza. È tempo di coraggio: no a misure di corto respiro”. E sui morti sul lavoro parla di “tributo inaccettabile”. @Valerusso39 x.com Radio1 Rai. . #1maggio #Pontedera Il Presidente #Mattarella in visita alla #Piaggio “Lavoro fondamento della convivenza. È tempo di coraggio: no a misure di corto respiro”. E sui morti sul lavoro parla di “tributo inaccettabile”. @valerusso39 - facebook.com facebook