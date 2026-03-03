Van Der Poel | Con il Tour de France ho un rapporto di amore-odio

Un corridore di grande talento, noto per il suo stile aggressivo, ha espresso sentimenti contrastanti nei confronti del Tour de France. La sua relazione con la corsa è caratterizzata da momenti di soddisfazione e frustrazione, mentre la famiglia ha una lunga storia legata a questa competizione. In passato, suo nonno ha partecipato 14 volte senza mai conquistare la vittoria.

Roma, 3 marzo 2026 - Suo nonno Raymond Poulidor, in 14 partecipazioni, non lo ha mai vinto, sfiorandolo con diversi podi ed entrando nelle simpatie del popolo francese come spesso succede proprio in quanto 'eterno secondo' (non a caso diventato il soprannome di Poupou): neanche il rapporto tra suo nipote Mathieu Van Der Poel e il Tour de France è sereno, come affermato proprio dal diretto interessato. Le dichiarazioni di Van Der Poel Finora l'olandese alla Grande Boucle si è visto in 5 edizioni, chiaramente non con le ambizioni di vittoria del compianto nonno, ma a sua volta con alterne vicende: 2 tappe vinte, quella del 2021...