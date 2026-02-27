Omloop Nieuwsblad 2026 | si apre la stagione delle pietre Tutti contro Mathieu van der Poel

La stagione delle Classiche del Nord prende il via con la Omloop Nieuwsblad, una delle prove più attese del calendario ciclistico. La corsa, ormai tradizione, si prepara a mettere alla prova i corridori in un percorso ricco di salite e strade sconnesse. Gli atleti si schierano ai nastri di partenza pronti a sfidarsi sotto il cielo primaverile, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di competizioni.

Ci avviciniamo alla primavera e si apre la stagione delle pietre, quella delle Classiche del Nord. Primo aperitivo con la Omloop Nieuwsblad, corsa ormai storica, giunta alla sua edizione numero 81. PERCORSO. 207,2 chilometri da percorrere e tredici muri da scalare, oltre ad otto settori di pavé. Nel momento in cui la corsa entrerà nel vivo con l’inizio della serie di difficoltà altimetriche il gruppo affronterà una seconda volta l’Eikenberg al posto del Valkenberg, mentre nel finale l’Elverenberg cede il passo all’accoppiata Tenbosse-Parikeberg. Questi ultimi due precedono il temibile tandem Muro di Grammont-Bosberg. Quest’ultimo sarà scollinato poi una seconda volta a 12 km dalla conclusione e rappresenterà l’ideale trampolino di lancio verso il traguardo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

