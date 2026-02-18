Il governo vara il decreto bollette sconti fino a 115 euro su gas e elettricità Chi ne ha diritto e come funziona

Il governo ha approvato il decreto bollette mercoledì, per aiutare le famiglie a fronteggiare l’aumento delle tariffe di gas e luce. La causa principale è l’incremento dei costi energetici sui mercati internazionali, che ha spinto le bollette alle stelle. Il decreto prevede sconti fino a 115 euro per chi ha redditi bassi e utilizza molto energia, con un aiuto concreto per chi fatica a pagare le bollette. La misura coinvolge circa 3 milioni di famiglie italiane, e si applica già a partire da questo mese.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera nel pomeriggio di mercoledì al nuovo decreto Energia, un pacchetto di interventi dal valore complessivo di circa 3 miliardi di euro pensato per contrastare il caro-bollette. Il provvedimento si concentra su due binari principali, il sostegno diretto alle famiglie in condizioni di povertà energetica e un nuovo meccanismo di sconti volontari. La misura principale riguarda il potenziamento del bonus sociale elettrico, destinato ai nuclei con Isee fino a 9.800 euro (soglia che si alza a 20mila euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli). Per queste categorie è previsto un contributo straordinario una tantum di 115 euro.