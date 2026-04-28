A Matera, presso il Klab, sono esposti i collage di Lello Cassinotti, parte del progetto dedicato ad Artaud e ai suoni della crudeltà. L’esposizione rimarrà aperta fino al 1 maggio 2026, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le opere dell’artista e il suo collegamento con il teatro di Artaud. La mostra si inserisce nel panorama culturale della città e invita i visitatori a conoscere questo particolare approccio artistico.

? Cosa sapere L'esposizione dei collage di Lello Cassinotti è aperta presso il Klab di Matera.. Il progetto Artaud e i suoni della crudeltà resta visitabile fino al 1 maggio 2026.. L’esposizione dei collage di Lello Cassinotti ha preso il via nel pomeriggio di lunedì 27 aprile presso lo spazio del Klab, situato in via Casalnuovo 16 a Matera, portando la poetica di Antonin Artaud tra le strade della città. Il progetto, intitolato Artaud e i suoni della crudeltà, vede protagonista l’artista Antonello Lello Cassinotti, che ha trasformato una ricerca personale e assidua sulla figura del pensatore francese in un percorso visivo e sonoro. La mostra, nata dalla sinergia tra IAC Centro Arti Integrate, TAM Tower Art Museum e Clay APS, propone un dialogo serrato tra immagine e parola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, i collage di Cassinotti danno voce al teatro di Artaud

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