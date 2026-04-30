Un comico è stato arrestato sotto casa dell’ex fidanzata con l’accusa di stalking. Secondo quanto riportato da un quotidiano, le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo dopo aver effettuato un intervento sul luogo. L’arresto si è verificato in un momento in cui l’indagato si trovava nei pressi dell’abitazione della donna. La vicenda sta facendo notizia e sono in corso le procedure legali di rito.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il comico Massimo Bagnato sarebbe stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata. L’episodio risale a lunedì sera, quando l’uomo è stato fermato nella zona della Balduina, a Roma, dopo una segnalazione partita proprio dalla donna. L’intervento delle forze dell’ordine. Stando alle prime ricostruzioni, l’ex compagna avrebbe denunciato un comportamento insistente e ripetuto. Bagnato si sarebbe presentato sotto casa sua nel tentativo di avere un confronto, nonostante lei non volesse incontrarlo. All’arrivo degli agenti, il comico sarebbe stato trovato in uno stato di forte agitazione, mentre urlava.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Massimo Bagnato arrestato per stalking: fermato sotto casa dell’ex

Massimo Bagnato arrestato per stalking: il comico fermato sotto casa della ex

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