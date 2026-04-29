Massimo Bagnato arrestato per stalking | cosa è successo sotto casa dell’ex al volto di Zelig

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking. L’arresto è avvenuto nei pressi dell’abitazione dell’ex, vicino a un teatro della città, dopo che le forze dell’ordine sono intervenute. La vicenda, che ha avuto inizio con un’esibizione al teatro Olimpico, si è conclusa con la misura cautelare. La notizia ha fatto il giro dei media locali.

Dall’esibizione al teatro Olimpico all’arresto per stalking. Il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking: è questa la svolta che cambia tutto nella vicenda esplosa a Roma. Fermato dai carabinieri dopo la chiamata dell’ex compagna, è finito davanti al giudice con l’accusa di atti persecutori. L’artista è passato così dal palco del teatro Olimpico al tribunale di piazzale Clodio nel giro di pochi giorni. La dinamica: ‘Guarda cosa mi hai fatto’. Tutto accade lunedì sera, intorno alle 20:30, in zona Balduina. È l’ex fidanzata a chiamare i carabinieri. Racconta di aver trovato sotto casa Massimo Bagnato, che insisteva per parlare nonostante il rifiuto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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